Sara Prata e João Catarré apaixonados

Par romântico da novela 'Jogo Duplo', da TVI, passou para a vida real.

Por Patrícia Bento | 22.12.17

O amor pode, mais uma vez, estar a saltar da ficção para a vida real. Desta vez, o alvo do cupido são Sara Prata e João Catarré, o par romântico da nova novela da TVI, ‘Jogo Duplo’. As horas de gravações intensas estão a fazer com que a cumplicidade entre os dois atores seja cada vez maior. E a verdade é que está a ser cada vez mais difícil esconder isso.



Depois de terem estado vários dias a gravar em Macau, onde aproveitaram para se conhecer melhor, a intensidade das gravações por cá também tem ajudado à proximidade entre os dois atores. E a verdade é que Sara Prata, de 33 anos, e João Catarré, de 37, já não conseguem esconder uma relação que é cada vez mais íntima.



A confirmação surgiu no passado dia 13, na festa de Natal da TVI. O casal chegou ao Casino Estoril, separado mas com poucos minutos de diferença, e desde aí nunca mais se largou.



Na hora de posar para os fotógrafos, os dois deram as mãos, trocaram olhares e ninguém ficou indiferente à cumplicidade entre os dois protagonistas da nova aposta da estação de Queluz de Baixo para o horário nobre.



Mesmo durante a festa, Sara Prata e João Catarré não evitaram o contacto. Muito pelo contrário, estiveram sentados lado a lado na mesa e nunca se separaram durante todo o espetáculo. Depois, subiram juntos ao palco da Gala das Estrelas da TVI, onde, mais uma vez, a troca de olhares e a relação de grande intimidade não passou despercebida a ninguém.



Ambos recém-separados – Sara Prata separou-se do modelo Ricardo Oliveira há cerca de um mês, enquanto João Catarré terminou, também este ano, o romance com Sandra Santos, de quem tem uma filha em comum, Francisca, de dois anos – os dois atores parecem estar a entender-se muito bem, e a verdade é que já não é a primeira vez que se apaixonam por colegas durante uma novela.

Sara Prata viveu um romance com Lourenço Ortigão, com quem se envolveu durante as gravações de ‘A Única Mulher’ (TVI). Já João Catarré apaixonou-se por Sandra Santos em ‘Belmonte’ (TVI), o que vem confirmar que a aproximação entre os dois pode vir a tornar-se em algo mais sério.



Até porque a história de amor entre as personagens de Margarida e João, em ‘Jogo Duplo’, vai aquecer ainda mais, com algumas cenas mais íntimas a surgir com o desenrolar da novela. Por isso é possível que venhamos a assistir, mais uma vez, a uma história de amor com início na ficção e que sai para fora do ecrã, para se tornar realidade.