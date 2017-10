Selena Gomez e Justin Bieber novamente juntos

Cantora e The Weeknd terminaram namoro.

Para grande felicidade dos fãs do ex-casal, Selena Gomez e Justin Bieber parecem ter-se reconciliado durante este fim-de-semana. Os cantores passaram o dia de domingo juntos e especula-se que estão a tentar dar uma nova oportunidade ao namoro.

O cantor e a atriz, recentemente submetida a um transplante de rim, foram fotografados a tomar o pequeno-almoço juntos, numa padaria em Los Angeles. Depois disso, foram vistos a sair de uma igreja, em clima de muita cumplicidade. Mais tarde, acabaram o dia em casa de Selena, acompanhados por um grupo de amigos.

Ao mesmo tempo, o cantor The Weeknd e a artista mostram-se cada vez mais afastados. O suposto atual namorado da cantora deixou de segui-la nas redes sociais, assim como à família desta e a algumas amigas. Para além disso, a última fotografia dos dois juntos foi partilhada no início de setembro, e a imprensa norte-americana diz que os dois estão separados.

Recorde-se que Selena Gomez e Justin Bieber tiveram uma relação duradoura, ainda que com altos e baixos, entre 2010 e 2014. A cantora começou a namorar em Janeiro desta ano com o intérprete The Weeknd, que tinha saído de uma relação com a modelo Bella Hadid, em novembro de 2016.