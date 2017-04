Sentença por cumprir trama gestores da RTP

CM apurou, o pedido foi atendido e, já este mês, a produtora XChange recebeu a informação em falta.



Questionada pelo CM, fonte oficial da empresa pública esclareceu que "a RTP deu cumprimento integral à decisão judicial e não houve qualquer sanção pecuniária, pelo que o processo está concluído".



Os administradores da RTP (Gonçalo Reis, presidente, e Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé, vogais) foram condenados, em janeiro, por um juiz do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, ao pagamento de uma "quantia pecuniária compulsória correspondente a 5% do salário mínimo nacional" (27,85 euros).A multa aplicar-se-ia por cada dia de atraso na execução de uma sentença de outubro de 2014, confirmada no ano passado, que obrigou a RTP a ceder à produtora XChange todos os acordos celebrados com empresas de conteúdos, nacionais ou internacionais entre 2012 e 2014, lê-se no despacho a que oteve acesso. O tribunal considerou que, apesar de ter entregue alguns documentos, o grupo público não cumpriu integralmente a sentença.Na sequência desta decisão, os membros do conselho de administração da RTP enviaram uma carta ao juiz responsável pelo processo na qual se mostraram disponíveis para cumprir a totalidade da sentença e pediram um prazo adicional para a entrega da informação em falta. Pediram ainda a anulação da decisão que os obrigava ao pagamento de uma multa diária.