Série de Bidarra custa mais de meio milhão

Pedro Bidarra, antigo consultor da RTP, é o autor de ‘A Criação’, que tem dez episódios.

Por Duarte Faria | 09:29

A série ‘A Criação’, emitida às terças-feiras à noite na RTP 1, custou mais de meio milhão de euros, apurou o CM. Cada episódio desta produção criada pelo publicitário Pedro Bidarra terá implicado um investimento de cerca de 59 mil euros. Dado que a série conta com dez capítulos, a estação pública terá gastado um total de 590 mil euros para adquirir a primeira temporada, que tem registado fracas audiências.



Estreada a 19 de setembro, ‘A Criação’ é vista por uma média de 140 700 telespectadores e regista 3,9% de share, de acordo com dados da GfK, bem abaixo da média da estação. Isto apesar da originalidade da série, ambientada no mundo da publicidade, que tem gerado reações contraditórias.

"Estamos a produzir a preços dez vezes inferiores aos da média das grandes séries europeias", já garantiu Nuno Artur Silva, administrador da RTP com o pelouro dos conteúdos, reafirmando a aposta do canal público na produção nacional.



‘A Criação’ foi uma das apostas da RTP para a reentré e tem Pedro Bidarra como autor. O publicitário foi, recorde-se, entre 2015 e 2016, colaborador da RTP para prestar serviços de "consultoria e aconselhamento nas áreas de branding, comunicação e produto/programa para as marcas do grupo, para a direção de marketing e comunicação", assinando dois contratos de prestação de serviços. Recebia 73 800 euros por ano, sendo que o primeiro acordo previa que trabalhasse apenas cinco horas semanais.