Série documental "15 memórias do fogo" dá voz às vítimas dos fogos de outubro

Websérie conta 15 histórias de pessoas afetadas pela tragédia.

Por Lusa | 11:50

A 'websérie' documental "15 memórias do fogo" estreia-se no domingo, com o objetivo de contar 15 histórias em torno dos fogos de outubro de 2017, para dar voz e visibilidade às pessoas afetadas.O projeto é da autoria de Tiago Cerveira e Rodrigo Oliveira, oriundos de Oliveira do Hospital e Arganil, respetivamente, que decidiram avançar com a 'websérie' documental, feita sem quaisquer apoios, como uma forma de "não deixar esquecer a tragédia" e também dar voz aos anseios das pessoas afetadas, contou à agência Lusa Tiago Cerveira. Na série documental, a memória do que foi o 15 de outubro é como se fosse "a cabeça do polvo", o ponto de partida de cada um dos testemunhos para depois se falar de consequências económicas, sociais e psicológicas ou sobre perspetivas de futuro, disse.Em "15 memórias do fogo", há a história de um jovem de 34 anos que se salva das chamas quando decide ir atrás de um javali à procura de uma zona não queimada, mas também relatos centrados nas consequências."Há relatos de pessoas que precisam de ajuda, outras de apoio psicológico, porque, acima de tudo, está uma crise social instalada. Isto não foi mais um incêndio", sublinha Tiago Cerveira à Lusa.Daí falarem com um jovem agricultor que produzia azeite biológico e que viu hectares de olivais centenários ardidos, ou com uma pessoa que perdeu a casa de habitação."Há empresas completamente dizimadas, pessoas com uma reforma pequena que perderam tudo e que nunca mais vão recuperar", frisa Tiago Cerveira, considerando que o desamparo e a desesperança acabam por ser transversais aos relatos e histórias que foram ouvindo.Para o fotógrafo Tiago Cerveira, na série não se procuram "fazer histórias do coitadinho", antes dar voz às pessoas e garantir que a tragédia de outubro não fica esquecida."É o nosso contributo, para não se esquecerem de nós", mostrando "histórias onde a imprensa também não chegou", vincou, em declarações à Lusa.A série tem episódios de cinco a sete minutos (todos legendados em inglês) e vai sair um de 15 em 15 dias, no 'site' www.15memoriasdofogo.pt , bem como nas redes sociais Facebook, Youtube e Vimeo.Tiago Cerveira, fotógrafo e realizador, é o responsável pelo projeto de vídeo e fotografia sobre a Serra da Estrela e a Beira Serra "O Meio e a Gente", e o designer Rodrigo Oliveira é presidente da SOS Arganil, associação criada após os incêndios de outubro.