Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Séries da RTP mantêm audiências medíocres

Aposta do canal público na ficção nacional não produz resultados espectadores.

Por Duarte Faria | 01:30

A produção de séries de ficção nacional tem sido uma das principais apostas de programação da atual liderança da RTP. Mas dois anos volvidos, os resultados ainda estão muito longe de representar um sucesso de audiências.



Entre as produções que atualmente estão em exibição, ‘Sim, Chef!’ é a que regista melhores resultados: uma média de 465 400 telespectadores, o que representa 10,1% de share, ou seja, em cada 100 telespectadores que veem televisão à hora em que a série é emitida, dez optam por sintonizar a RTP 1.



De acordo com os dados disponibilizados pela GfK, ‘A Criação’ é, pelo contrário, a que soma os piores resultados - apenas 161 100 telespectadores (4,4% de share). Cada episódio desta série criada pelo publicitário Pedro Bidarra custou 59 mil euros à estação pública, tal como o CM já noticiou.



Das produções atualmente em exibição, referência ainda para ‘País Irmão’, emitida às segundas-feiras, que é acompanhada por uma média de 282 700 telespectadores (5,8% de share).



Este ano, a RTP já emitiu também ‘Vidago Palace’ - protagonizada por Mikaela Lupu, David Seijo e Pedro Barroso -, a sua produção mais bem sucedida de 2017 (494 200 telespectadores e 10,5% de share), ‘Ministério do Tempo’ (441 100 telespectadores e 9,1%), ‘Madre Paula’ (255 000 telespectadores e 7%), ‘Caminhos da Alma - Fátima’ (253 900 telespectadores e 5,6%) e ‘Filha da Lei’ (170 600 telespectadores e 4,3%). Esta última, com Anabela Moreira e Ivo Canelas, chegou ao fim com os piores resultados de toda a temporada.