SIC comemora 25 anos em clima de incerteza

Apesar das dificuldades financeiras e possíveis mudanças na concorrência, Balsemão quer manter controlo maioritário.

Por Duarte Faria | 08:23

A televisão privada em Portugal nasceu há 25 anos. A SIC comemora hoje um quarto de século, num ambiente de festa mas também num momento em que o grupo Impresa enfrenta uma difícil situação financeira, que o obrigou, inclusive, a colocar à venda o seu portefólio de revistas. O negócio deverá ficar concluído até ao fim deste ano e permitirá à dona da SIC libertar capital de forma a acelerar o pagamento da dívida, que, até junho último, era de 189,1 milhões. Concluída a operação, a Impresa vai centrar atenções nos negócios da televisão e do digital.



A SIC está ainda na expectativa de perceber o que acontecerá à sua principal concorrente: a TVI está em processo de compra pela Altice, dona do MEO. O negócio poderá enfrentar entraves das entidades reguladoras e conta com a oposição da SIC, que, através de Francisco Pedro Balsemão, defende que esta operação é "prejudicial para o setor e para a democracia".



E, no que toca ao futuro da SIC, o presidente executivo da Impresa garantiu ao CM que a intenção do pai, Francisco Pinto Balsemão, fundador do grupo, é manter o controlo maioritário. "Ter o mesmo acionista principal ao longo destes 25 anos permitiu à SIC ter uma grande estabilidade. E não há qualquer razão para que assim deixe de ser nos próximos anos. A SIC não está à venda", garante Francisco Pedro Balsemão.



Os 25 anos do canal de Carnaxide terminam hoje com uma festa na praça do Município, em Lisboa, ao longo de todo o dia, transmitida em direto pela televisão. Pode ler mais sobre os 25 anos da primeira estação privada na revista Sexta, publicada hoje com o Correio da Manhã.