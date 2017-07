Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC espera por defesa de concorrência leal

Grupo Impresa está “confiante” que reguladores vão salvaguardar pluralismo dos media.

Por Hugo Real | 08:26

Depois de na passada sexta-feira (data em que foi anunciado o acordo para a Altice comprar a Media Capital) Francisco Pinto Balsemão e Francisco Pedro Balsemão terem sido recebidos pelo Presidente da República, ontem a dona da SIC falou pela primeira vez sobre o negócio que envolve a sua principal concorrente.



Sem analisar a compra da TVI pela dona da PT, a Impresa apenas afirmou que "é, e sempre foi, a favor da concorrência leal num mercado que funcione de forma sã, bem como do pluralismo na comunicação social". Assim, garante estar "confiante de que os reguladores portugueses e europeus terão estes dois princípios em conta quando se pronunciarem sobre a operação em causa."



A dona da SIC aguarda assim pela decisão da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (cujo parecer é vinculativo e que, em 2010, chumbou a entrada da Ongoing na Media Capital), da Autoridade da Concorrência e da Anacom.



Contudo, e apesar de ainda ser necessária a aprovação de reguladores nacionais e europeus, a Altice não parece querer perder tempo e, de acordo com o ‘Jornal de Negócios’, Patrick Drahi já decidiu que Paulo Neves será o novo presidente do conselho de administração da dona da TVI, substituindo Pais do Amaral.



Para tal, deverá abandonar a presidência executiva da PT Portugal, mantendo-se como chairman da dona da MEO.