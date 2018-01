SIC ignora polémica e transmite segundo episódio de Supernanny

Programa é acusado de violar os direitos das crianças.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direiros e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), a UNICEF e o Instituto de Apoio à Criança receberam dezenas de queixas contra o primeiro episódio do programa 'Supernanny' emitido pela SIC, no passado domingo, ainda assim, a estação de Carnaxide ignorou toda a polémica e emitiu este domingo à noite o segundo episódio.

A família Frade, de Sintra, com duas crianças, uma de cinco anos e a outra de 13, foi a protagonista do episódio deste domingo que viu os seus problemas a serem expostos.

A SIC revelou durante a semana passada que iria manter a exibição do 'Supernanny'. A decisão da estação justifica-se pela "vertente pedagógica [do programa], fundamental para um debate necessário – e […] alargado à sociedade portuguesa – sobre questões como a educação familiar e a parentalidade".

De recordar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) referiu que o Ministério Público está a acompanhar a situação e a analisar todas as possibilidades legais de intervenção no caso do programa.

No programa ‘Supernanny’, acusado de violar os direitos das crianças, uma psicóloga clínica desloca-se a casa de uma família para ajudar os pais a controlar a rebeldia dos filhos.