SIC junta Cláudia Vieira e João Paulo Rodrigues

O novo formato das noites de domingo será a versão portuguesa de ‘Cue de Music’, um original sueco, produzido pela Freemantle Media, que junta 2 equipas de celebridades numa disputa com diversas provas inteiramente dedicadas à música.Segundo o CM apurou, neste formato haverá perguntas de múltipla escolha que poderão ser respondidas pelos telespectadores através de uma aplicação, de modo a testarem os conhecimentos musicais e a compararem a sua pontuação com familiares e amigos e com os concorrentes em estúdio.

'Agarra a música’ será a nova aposta da SIC para recuperar as audiências nas noites de domingo. O formato, com estreia prevista para janeiro, mas ainda sem dia marcado, será conduzido por Cláudia Vieira e João Paulo Rodrigues e marca o regresso da atriz à apresentação, após mais de dois anos de ausência."Fiquei muito feliz com este projeto, já tinha saudades da apresentação", confessou Cláudia Vieira ao CM, adiantando não poder ainda revelar mais detalhes. A última vez que Cláudia Vieira vestiu o papel de apresentadora foi no ‘Factor X’, também na SIC, em 2015, ao lado de João Manzarra.Desta vez, a atriz fará par com João Paulo Rodrigues, que habitualmente acompanha Júlia Pinheiro nas manhãs da SIC e que assim se estreia no horário nobre. Com a aposta nesta dupla, Bárbara Guimarães, um dos principais rostos do canal de Carnaxide, continua afastada do ecrã.