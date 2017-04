SIC nomeia novos diretores

O grupo Impresa, que detém a SIC, anunciou esta quarta-feira a nomeação de novos responsáveis para a direção de marketing, comunicação e criatividade, para a revista 'Activa' e para os canais SIC Mulher e SIC K.

De acordo com um comunicado enviado pelo grupo de Francisco Pinto Balsemão, Daniel Cruzeiro, diretor criativo da SIC, acumula a partir de agora as funções de direção de imagem da SIC. Natalina Almeida, diretora das revistas 'Caras' e 'Caras Decoração', assume também, a direção da revista 'Activa'.



Já Pedro Boucherie Mendes, diretor dos canais temáticos e diretor executivo do canal SIC Radical, acumula a partir desta quarta-feira a direção do canal SIC Mulher. Substitui Sofia Carvalho que saiu da empresa em março, no âmbito de um processo de rescisões amigáveis.



Vanessa Tierno, subdiretora de programação estrangeira dos canais SIC, passa a desempenhar também as funções de diretora da SIC K.

