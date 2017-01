SIC vence processo contra Liga de Clubes

A Liga vai analisar o acórdão e deverá decidir na próxima semana se recorre. No entanto, assegurou ao CM que a sua intenção "nunca foi, nem será, limitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa". Terá de pagar mais de seis mil euros de custas do processo.



Por outro lado, podem participar como convidados, mas apenas "comentar aspetos positivos do jogo e das competições". Os regulamentos fixam as respetivas sanções. A SIC considerou que este regulamento podia "liquidar" alguns dos seus programas e decidiu avançar para a Justiça.A Liga vai analisar o acórdão e deverá decidir na próxima semana se recorre. No entanto, assegurou ao CM que a sua intenção "nunca foi, nem será, limitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa". Terá de pagar mais de seis mil euros de custas do processo.

O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão à SIC e considerou ilegais os regulamentos aprovados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional que definem regras sobre a participação de dirigentes e funcionários desportivos em programas televisivos de comentário desportivo.De acordo com o acórdão, a que oteve acesso, o colégio arbitral considerou que os artigos do regulamento disciplinar e do regulamento de competições que se referem a esta matéria violam a Constituição e a Lei da Televisão por colocarem em causa a liberdade de expressão e a liberdade de programação.De acordo com os novos regulamentos da Liga de Clubes, "os dirigentes e funcionários das sociedades desportivas e clubes fundadores não podem participar, na qualidade de intervenientes regulares, em programas televisivos que se dediquem exclusiva ou principalmente à análise e comentário do futebol".