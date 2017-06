Silêncio absoluto sobre compra da dona da TVI

De referir ainda que, desde 2007, a Media Capital já deu aos seus acionistas mais de 180 milhões em dividendos, dos quais quase 170 foram para os cofres da Prisa.

O silêncio parece ser mesmo o segredo do negócio. Depois de o semanário ‘Expresso’ ter noticiado que o "Governo já sabe que o grupo espanhol Prisa está em negociações avançadas com a Altice para a venda da Media Capital à dona da PT" e que o Executivo liderado por António Costa "está a par de que a operação poderá ser formalmente fechada este verão", nenhum dos envolvidos fala sobre o tema.O CM questionou o gabinete do primeiro-ministro, que não respondeu até ao fecho desta edição. "Não temos nada a comentar sobre esse assunto" foi a única resposta do Ministério da Cultura, que tutela a comunicação social. A Prisa diz ao CM que não "há nenhuma novidade para comentar" e a Altice não respondeu às perguntas do CM.Desde novembro que a compra da dona da TVI pela Altice tem sido noticiada, mas após a Prisa ter falhado a venda da Santillana o negócio voltou a ganhar força, já que os espanhóis precisam de um encaixe significativo para reduzir a sua dívida, que, em março, era de 1481 milhões. Segundo a Bloomberg, a Media Capital é avaliada pelos seus donos entre os 300 e os 500 milhões de euros, o que coloca o múltiplo do negócio entre 7 e 12 vezes o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da dona da TVI em 2016 (41,5 milhões).