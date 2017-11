Site do CM continua líder entre os jornais generalistas

Correio da Manhã chegou às 22,8 milhões de visitas no mês de outubro.

Por José Carlos Marques | 01:30

O site do Correio da Manhã manteve em outubro a liderança entre os diários generalistas, continuando a ser o mais visitado na internet. O CM registou 22,8 milhões de visitas no período, apenas atrás do jornal desportivo A Bola, que chegou às 26,8 milhões de visitas.



O Record, publicação do grupo Cofina, foi o terceiro jornal mais lido na Internet, com 21 milhões de visitas, seguido pelo JN (20,7), o DN (14,4) e o Público (13,2).



Os dados de outubro mostram o peso cada vez maior que as plataformas móveis - smartphones, tablets e outros dispositivos - têm nas visitas aos sites de informação. No caso do CM 16,4 milhões de visitas ao site chegaram através deste tipo de aparelhos, o que representa 72% do tráfego registado.



O site do Correio da Manhã acompanhando a tendência global, em que cada vez mais os leitores preferem usar aparelhos móveis em vez dos tradicionais computadores de secretária.



Quanto às páginas visitadas, o CM atingiu 126 milhões, o melhor registo entre os diários generalistas. Neste parâmetro, o JN tem 85,7 milhões de páginas visitadas, o DN 46, e o Público 48 milhões.



De registar as performances dos sites da revistas da Cofina Media. A Flash atingiu 2,6 milhões de visitas e a Sábado, 2,5 milhões, em outubro.



No setor dos jornais de economia, o Jornal de Negócios reforçou a liderança, atingindo 5,3 milhões de visitas e 14,8 milhões de páginas visitadas.