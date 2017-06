Só 30% do pessoal da RTP é licenciado

Por seu lado, a divisão geográfica dos funcionários mostra que é em Lisboa que está concentrada a maior parte dos recursos humanos (66%, com 1078 pessoas). Já o Centro de Produção do Norte tinha 259 pessoas (15,9%), mais do que os centros regionais dos Açores (119 funcionários, 7,3%) e da Madeira (111, 6,8%).



A delegação de Coimbra contava com 20 trabalhadores (1,2% do total), enquanto Faro tinha 12 funcionários (0,7%).



O relatório revela ainda que os homens continuam a estar em larga maioria, já que as mulheres apenas representam 38,9% do total de trabalhadores (a percentagem mais baixa dos últimos anos).Por seu lado, a divisão geográfica dos funcionários mostra que é em Lisboa que está concentrada a maior parte dos recursos humanos (66%, com 1078 pessoas). Já o Centro de Produção do Norte tinha 259 pessoas (15,9%), mais do que os centros regionais dos Açores (119 funcionários, 7,3%) e da Madeira (111, 6,8%).A delegação de Coimbra contava com 20 trabalhadores (1,2% do total), enquanto Faro tinha 12 funcionários (0,7%).

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

33.3%

33.3%

Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%

33.3%

33.3%

Muito satisfeito pub

O grupo RTP encerrou o ano passado com 1633 funcionários no quadro (número que não inclui as cerca de duas centenas de pessoas com regimes precários), que têm "uma idade média de cerca de 48 anos", sendo que a antiguidade na empresa é de aproximadamente 23 anos.Estes dados estão presentes no relatório e contas do grupo público, a que oteve acesso, em que é possível também verificar que apenas "30% dos trabalhadores têm grau igual ou superior a licenciatura nas mais diversas áreas". Destes, apenas cinco pessoas fizeram o doutoramento e 41 têm o mestrado.Dos funcionários da empresa, quase 50% (812 pessoas) têm o 12º ano ou equivalente, sendo que 12,9% (210 trabalhadores) concluíram o 3º Ciclo (até ao nono ano) e 5,5% (90) têm o Segundo Ciclo ou menos.