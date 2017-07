Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates novamente derrotado em tribunal

Juiz dá a ação como “improcedente” por falta de provas e absolve 14 jornalistas do CM.

01:30

José Sócrates voltou a perder um processo colocado em tribunal contra 14 jornalistas do Correio da Manhã e a Cofina Media, empresa que detém o CM.



O ex-primeiro-ministro pedia uma indemnização de 250 mil euros, alegando "danos de natureza não patrimonial em consequência da publicação" de diversas notícias, nomeadamente sobre a investigação levada a cabo pelo Correio da Manhã à vida que José Sócrates teve em Paris após abandonar o governo, em 2011.



Na altura, o CM revelou que o ex-governante tinha gastos mensais na ordem dos 15 mil euros, apesar de não ter quaisquer fontes de rendimento.



Contudo, uma vez mais, a análise do tribunal foi contrária às pretensões de José Sócrates, com o juiz a considerar a ação "improcedente, por não provada". "Em consequência [da não existência de prova] absolvo todos os réus da totalidade do pedido que contra eles é formulado pelo autor", pode ler-se na sentença, datada de 7 de julho.



"Impunha-se que o autor provasse que cada uma das descritas situações lhe causou danos relevantes." Contudo, "no caso concreto", Sócrates "não fez tal prova, e nem sequer fez a alegação", acrescenta a sentença.



Este ano, o antigo primeiro-ministro, arguido na operação Marquês, em que é suspeito de crimes como fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção, já tinha perdido outro processo contra o Correio da Manhã e a revista ‘Sábado’, no qual exigia uma indemnização de 500 mil euros.