Software português faz furor em Hollywood com som 3D

Equipa de Leiria deixou a sua marca em filmes como Super Homem, Gru o Maldisposto 3 e Carros 3.

Por Daniela Santos Jorge e Daniela Espírito Santo | 08:34

Sound Particles é um software tridimensional para design do som. Dá a possibilidade de produzir e simular vários sons ao mesmo tempo, automaticamente, e sem ser preciso juntá-los manualmente. É um modelo de produção de som mais eficaz e produtivo, que demora menos tempo e onde o trabalho que se fazia em horas, ou até dias, passa a ser feito em minutos.



O software, pensado e produzido em Portugal, já se encontra a ser usado pelos maiores estúdios de Hollywood, e foi utilizado em vários filmes famosos, como Carros 3, Gru Maldisposto 3, Super Homem e o mais recente Caça-Fantasmas.



"Somos, inclusive, finalistas dos prémios científicos da Academia de cinema norte-americana", garantiu ao CM o CEO desta empresa de Leiria, Nuno Fonseca.



Os empresários estão na Web Summit à procura de investidores que estejam disponíveis para avançar com uma quantia de 200 mil a 300 mil euros. O capital inicial de investimento da empresa foi 12 mil euros. Já tiveram uma proposta de compra, mas rejeitaram.



"Mais importante que as vendas é ter gente a usar o software, ou seja, ter massa crítica", afirmou Nuno.



O programa é gratuito para escolas, professores e alunos, tendo um custo de 300 euros para utilizadores comuns, e brevemente, será lançada uma versão 'premium' com o custo de 900 euros.



Os empresários arrecadaram cerca de 70 mil euros até agora com a venda do software.