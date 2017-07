Sport TV e clubes garantem pré-época

Sport TV já comprou cinco jogos do Sporting, dois do Benfica e um do FC Porto.

Por Hugo Real | 11.07.17

Quase dois meses depois do fim do campeonato nacional, os grandes do futebol português estão de regresso aos relvados. Do lado de fora do terreno, os adeptos estão ansiosos por ver os reforços e os craques das suas equipas em campo.É neste sentido que a Sport TV e os canais dos clubes já garantiram a transmissão de 15 partidas de Benfica, FC Porto e Sporting, estando ainda por definir onde serão emitidos quatro jogos.A Sport TV (que já emitiu, na passada sexta-feira, o Belenenses-Sporting, 1-1) assegurou os direitos de mais oito partidas: cinco do Sporting, dois do Benfica e um do FC Porto.O Porto Canal, estação dos dragões, deve emitir quatro jogos de pré-época dos azuis-e- -brancos, nomeadamente os dois no México, o embate no Algarve com o Portimonense e a partida de apresentação aos sócios frente ao D. Corunha.A Benfica TV garantiu os dois jogos na Suíça (com o Neuchatel Xamax e o Young Boys), estando por definir quem emite os confrontos da Emirates Cup (com o Arsenal e o Leipzig).Para já, a Sporting TV é o único canal dos grandes sem jogos de pré-temporada confirmados.