SuperNanny em tribunal

Pais de duas famílias revogaram consentimento para aparecerem no programa da SIC.

14:15

Começou, esta terça-feira, o julgamento relacionado com o polémico programa da SIC 'SuperNanny', em que se irá investigar a suspensão do mesmo. Logo ao início da sessão, a decorrer no Tribunal de Oeiras, uma das famílias participantes no programa revogou o consentimento dado à produção do programa no que diz respeito aos direitos de imagem das crianças.



O mesmo passo foi seguido por um dos pais de outra criança.



Segundo avança o Observador, há mais de uma dezena de testemunhas a participar neste julgamento. De resto, três famílias foram convocadas pelo Ministério Público, em representação dos menores envolvidos. Duas dessas famílias foram as protagonistas dos dois episódios de 'SuperNanny' exibidos em janeiro.



Recorde-se que a SIC acabou por suspender o programa no final de janeiro, com o Ministério Público a fazer um pedido urgente para retirar os episódios já disponibilizados de todas as plataformas. Apesar disso, o conteúdo permanece online.



O Tribunal de Lisboa Oeste acabou por permitir a continuação da emissão do programa, desde que a SIC usasse "filtros de imagem e de voz" para salvaguardar as crianças e os progenitores, decisão que levou a estação de Carnaxide a não transmitir mais nenhum episódio do programa, por considerar que a ocultação das imagens das crianças retirava sentido ao programa. Em 'SuperNanny' uma psicóloga ensinava aos apias técnicas sobre como ajudar os pais a lidar com crianças rebeldes ou mal comportadas.