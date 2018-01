Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça aperta ‘SuperNanny’

Estação de Carnaxide tinha 48 horas para retirar imagens do primeiro episódio do ar mas não o fez.

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito ao primeiro episódio de ‘Supernanny’. Em causa estão, segundo o Ministério Público (MP),"factos suscetíveis de integrarem o crime de desobediência". Tudo porque a SIC não retirou do ar as imagens do capítulo de estreia, protagonizado por Patrícia Mateus e a filha, Margarida, 7 anos.



Na passada quinta-feira, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures, a pedido da mãe da criança, deu 48 horas à SIC para deixar de emitir as imagens protagonizadas pela família Mateus, ou seja, o episódio e todos os vídeos promocionais e repetições do programa na televisão, internet, plataformas de streaming ou redes sociais. Como as imagens não foram retiradas, o MP foi chamado a intervir.



Contactada pelo CM, a SIC recusou, para já, fazer quaisquer comentários.



Entretanto, a presidente da CPCJ, Rosário Farmhouse, anunciou que os pais das crianças de ‘Supernanny’ que não aceitarem ser ouvidos nas CPCJ da área de residência terão os seus casos reencaminhados para o MP, o que poderá também resultar na abertura de mais inquéritos.



Na sequência da polémica que se instalou nos últimos dias sobre o formato da SIC, as famílias apresentadas nos dois primeiros programas foram ouvidas nas CPCJ de Loures e de Sintra, respetivamente.



O objetivo é avaliar as situações em causa e sensibilizar os progenitores para a exposição pública a que estão sujeitos os seus filhos.