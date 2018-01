'SuperNanny' perde patrocinador principal

Episódio deste domingo foi líder em audiências.

Apesar de toda a polémica e recomendações para que não voltasse a ser exibido, o polémico programa da SIC, SuperNanny, voltou a ser emitido e liderou as audiências deste domingo. Contudo, o formato perdeu o patrocinador principal.

No segundo episódio do SuperNanny, a Corine de Farme, comercializada em Portugal pelos Laboratórios Sarbec, não surgiu associada ao formato como tinha acontecido no primeiro capítulo.

De acordo com o jornal Meios e Publicidades, a gestora de produto e comunicação da marca, Sara McLeod, confirmou que a Corine de Farme não irá "patrocinar mais nenhum episódio do programa".

Não obstante a polémica que envolveu a estreia de SuperNanny, o seu sucesso junto do público aumentou. No dia de estreia, o formato teve um share de 24,2% e foi visto por 1,18 milhões de espectadores. No segundo capítulo, obteve um share de 26% e 1,25 milhões de espectadores, transformando-se no programa mais visto de domingo. O segundo programa mais visto do dia foi emitido à mesma hora e também ele é protagonizado por crianças. Masterchef Júnior, da TVI, teve 24,7% de share e mais de 1,2 milhões de espectadores.