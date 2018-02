Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supervisor exige mais transparência na RTP

Conselho Geral Independente já definiu linhas estratégicas para a próxima administração.

Por Duarte Faria | 08:47

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP já divulgou as Linhas de Orientação Estratégica para o triénio 2018-2020, que deverão orientar a próxima administração da empresa pública. No documento, o organismo supervisor da RTP apela à criação de um "clima de transparência e de responsabilização" na empresa.



Nesse sentido, o CGI pretende que seja criado "um Gabinete de Planeamento e Controlo como garante de monitorização e apoio à administração". O objetivo é "fazer da RTP um modelo de organização responsável e eficaz, racionalizando gastos e aumentando a transparência", nomeadamente no que diz respeito à "negociação de contratos de fornecimento de conteúdos". O organismo presidido por António Feijó exige ainda que a próxima administração da RTP "assegure um clima interno e externo de estabilidade".



O CGI pretende que a RTP seja uma empresa "com gestão orientada para os objetivos do serviço público, próxima dos cidadãos e aberta à sociedade e ao Mundo, que defende o rigor informativo e o pluralismo, que promove conteúdos de qualidade e inovadores e que aposta nas novas plataformas digitais".



Recorde-se que o CGI anunciou a 25 de janeiro que convidou Gonçalo Reis, atual presidente da RTP, a apresentar um Projeto Estratégico para os próximos três anos. Já os administradores Nuno Artur Silva (acusado de conflito de interesses por manter o controlo da Produções Fictícias e do Canal Q) e Cristina Vaz Tomé vão ficar de fora da próxima equipa de gestão.



No entanto, o convite a Gonçalo Reis não encerra o processo de escolha do próximo presidente do grupo RTP, já que qualquer pessoa que esteja interessada em liderar a empresa poderá, também, apresentar o seu Projeto Estratégico, que, depois, terá de ser analisado pelos membros eleitos do CGI.