Taróloga da SIC lidera queixas no regulador

Conselhos de taróloga causam revolta





No total, a ERC recebeu no ano passado 1079 participações contra canais de televisão.

A SIC foi o canal que registou mais queixas na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) no ano passado.De acordo com dados fornecidos aopelo organismo presidido por Carlos Magno, a estação de Carnaxide foi visada em 284 queixas, seguida da RTP (280 queixas) e da TVI (194 queixas). Com mais de uma centena de reclamações, referência ainda para o Panda Biggs (com 121 queixas).O programa ‘A Vida nas Cartas - O Dilema’ foi o que registou o maior número de participações junto da ERC (234), após a taróloga Carla Duarte ter aconselhado uma vítima de violência doméstica a ter paciência com o seu agressor. A deliberação do regulador dos media foi no sentido de "instar o operador SIC a adotar sempre uma postura consentânea com o respeito pela ética de antena a que está obrigado" pela Lei da Televisão. Após a polémica, a taróloga foi afastada da antena do canal.Na RTP, o maior número de participações (242) disse respeito às transmissões de touradas. A ERC decidiu, no entanto, considerar "improcedentes as participações recebidas". No caso da TVI, o maior número de participações junto do organismo "incidiu sobre a alegada ausência do sistema de teletexto na página ‘888’, na telenovela ‘Santa Bárbara’". As 53 queixas que deram entrada alegavam um "tratamento diferenciado no acesso aos conteúdos por parte dos cidadãos surdos".