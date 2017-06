Taxa audiovisual dá dois milhões a elétricas

Mas as empresas de eletricidade não são as únicas a ganhar com a RTP. As operadoras de telecomunicações receberam mais de 1,9 milhões com a partilha de receitas dos passatempos. Ou seja, com a sua parte das chamadas de valor acrescentado feitas para programas da RTP que, no relatório e contas, não revela quanto ganhou com este negócio. Refira-se ainda que em 2015, a ‘parte’ das operadoras foi de quase 3,2 milhões, o que, só por si, mostra que este negócio teve uma quebra substancial também na RTP.Em 2016, a SIC fez 13,8 milhões com as chamadas IVR (queda de 32,2%), enquanto a TVI conseguiu 16,1 milhões (perda de 28,2%).