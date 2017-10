Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxa audiovisual dá meio milhão/dia à RTP

Orçamento do Estado diz que a Contribuição para o Audiovisual será de 186,2 milhões de euros.

08:49

O Orçamento do Estado para 2018 prevê que as receitas que a RTP recebe da Contribuição para o Audiovisual atinjam os 186,2 milhões de euros, o que significa um aumento de 2,5 milhões de euros face ao orçamento deste ano.



Os valores inscritos no Orçamento do Estado para 2018 significam que a empresa pública de rádio e televisão deverá encaixar mais de 510 mil euros por dia com a taxa que os contribuintes pagam na sua fatura da eletricidade e que, no próximo ano, se manterá nos 3,02 euros mensais (1,06 euros para beneficiários de alguns abonos sociais).



A Contribuição para o Audiovisual continuará, assim, a ser a maior fonte de rendimento do grupo RTP que, segundo o Mapa V do Orçamento do Estado, irá registar receitas totais de 264,1 milhões de euros (uma subida de 24,3 milhões face ao mesmo documento para 2017).



Contas feitas, e sem contar com a taxa audiovisual paga todos os meses pelos portugueses, o Governo prevê que a estação pública consiga obter mais 77,9 milhões de euros em receitas, um valor muito superior aos proveitos comerciais que a empresa tem atingido até agora (46,6 milhões em 2016 e uma previsão de 38,2 milhões para este ano).



O Correio da Manhã pediu ao Ministério da Cultura, que tutela a comunicação social, uma explicação para esta discrepância de valores e obteve a seguinte resposta: "Os pressupostos do assumido pelo Conselho de Administração da RTP são os refletidos no mapa do Orçamento do Estado para 2018, detalhes sobre esses pressupostos e sobre as opções de gestão implícitas devem ser endereçados à empresa."



Refira-se ainda que o Mapa VII do Orçamento do Estado para 2018 prevê que a RTP tenha despesas totais de 259,9 milhões de euros (mais 24 milhões do que o previsto para este ano).



A diferença entre as estimativas de receitas e de custos indica que a estação pública, atualmente presidida por Gonçalo Reis, poderá vir a encerrar o próximo ano com um resultado positivo de, aproximadamente, 4,2 milhões de euros.



1956

Ano em que arrancaram as emissões experimentais da RTP. As transmissões regulares só começaram a 7 de março de 1957.



Primeira taxa

A 1 de janeiro de 1958 entrou em vigor a primeira taxa da televisão, com o custo de 360 escudos por ano.



Segundo canal

Entre maio e dezembro de 1968 arrancaram as emissões experimentais do segundo canal. A RTP 2 começou a emitir de forma regular a 21 de novembro de 1970.



Mundo a cores

A 7 de março de 1980 o Festival da Canção, emitido do Teatro São Luiz, em Lisboa, marcou o arranque da televisão a cores.