TDT continua a gerar centenas de queixas

Populações ainda reclamam da falta de qualidade do sinal. Deco recebeu este ano 31 reclamações e Anacom 115 só no primeiro trimestre.

Por Duarte Faria | 01.10.17

Mais de cinco anos passados sobre o apagão do sinal analógico e a chegada da Televisão Digital Terrestre (TDT) a todo o território nacional, ainda há pessoas que se queixam da má receção de sinal nos seus televisores.



Ao CM, a Deco revela que, só este ano, já recebeu 31 reclamações relacionadas com o tema. Ainda assim, menos do que em 2016 (157 queixas) e 2015 (560). "O número de queixas tem vindo a diminuir mas pode não refletir a realidade - até porque as populações mais isoladas não têm muitos conhecimentos sobre como reclamar - e, sobretudo, não significa que há menos problemas com a TDT", explica Ana Tapadinhas, diretora- -geral da associação.



"Ainda este ano fizemos medições no terreno e concluímos que continua a haver má receção de sinal em vários pontos do território. E basta falar com pessoas do Interior para perceber isso", acrescenta. A Deco tem reportado estes casos à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e à PT, operadora responsável pela gestão da rede, que não prestou esclarecimentos até ao fecho desta edição.



Já a Anacom revela que, só no primeiro trimestre do ano, recebeu cerca de 115 reclamações. São os dados mais recentes do regulador das telecomunicações, que, em 2016, teve 399 queixas. "A situação tem vindo a melhorar consistentemente", afirma fonte oficial da Anacom, lembrando que "o sinal medido através da rede de sondas espalhadas por todo o País chega com boa qualidade".