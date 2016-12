Televisão paga angaria 159 mil clientes num ano

"No final de setembro, cerca de 16,2% dos lares com serviço de televisão paga tinham acesso a canais 'premium' (um aumento de 0,7 pontos percentuais face ao ano anterior), enquanto 78,7% dispunham de mais de 80 canais (um aumento de 6,7 pontos percentuais em termos homólogos)", acrescentou.



A funcionalidade mais utilizada pelos assinantes de televisão paga foi a das gravações automáticas, seguida do guia de programação de televisão.



Mais de dois terços (72%) dos subscritores utilizam as funcionalidades do serviço de televisão paga.



"No terceiro trimestre, cerca de 3,2% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinha subscrito serviços de 'streaming on demand' (Netflix, Fox Play e NPlay)", referiu a Anacom.



Em igual período, 89,3% dos assinantes tinham um pacote, totalizando 3,25 milhões de utilizadores.



As receitas totais do serviço de distribuição de TV por subscrição ('stand-alone' e pacotes que englobam este serviço) totalizaram 1.342 milhões de euros, mais 8,6% do que no período homólogo, acrescentou a Anacom.



O serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição contava com mais de 3,6 milhões de assinantes no final do terceiro trimestre, "tendo angariado 159 mil clientes no espaço de um ano", divulgou hoje o regulador Anacom."As ofertas suportadas em fibra ótica foram as que mais contribuíram para o crescimento verificado, ao registarem um acréscimo de 220 mil subscritores no mesmo período. Ainda assim, o cabo continua a ser a principal plataforma de televisão por subscrição, representando 36,8% do total de assinantes", adiantou a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), em comunicado.Por quotas, a NOS (operador que resultou da fusão da Zon com a Optimus) contava com 43,5% dos assinantes, seguindo-se a Meo (PT Portugal/grupo Altice), a Vodafone e a Cabovisão, com quotas de 39,4%, 12,2% e 4,7%, respetivamente.