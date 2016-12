Televisão paga rende 149 milhões por mês

De referir ainda que 16,2% dos lares nacionais têm acesso a canais premium (estações de ficção, desporto e pornografia que têm custos extra), o que representa uma subida de 0,7 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano transato.



Em termos de operadores, a NOS manteve a liderança, apresentando uma quota de mercado de 43,5%. Segue-se a MEO, com 39,4%, a Vodafone, com 12,2% (é a única das operadas a aumentar a quota de mercado) e a Nowo (a antiga Cabovisão), com 4,7%.De referir ainda que 16,2% dos lares nacionais têm acesso a canais premium (estações de ficção, desporto e pornografia que têm custos extra), o que representa uma subida de 0,7 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano transato.

O negócio da televisão paga continua a crescer em Portugal. De acordo com o relatório estatístico ontem divulgado pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), entre janeiro e setembro, as receitas destes serviços (incluindo as vendas integradas em pacotes) atingiram os 1342 milhões de euros, uma média de 149,1 milhões por mês (1236 milhões no mesmo período do ano passado).A justificar este crescimento está a subida do valor da receita média por cliente, que passou de 40,2 euros para 41,6 euros, mas também o aumento de subscritores. No final de setembro existiam no nosso país 3,639 milhões de clientes de televisão paga, mais 159 mil do que no mesmo mês de 2015.De acordo com o relatório do regulador das comunicações, a taxa de penetração da televisão paga atingiu os 89,1 assinantes por cada 100 famílias clássicas. Ou seja, apenas 10,9% das famílias não têm acesso à televisão por subscrição.