Tempos de antena vão custar 1,5 milhões

Comissão Arbitral definiu o pagamento de 12,35 euros por minuto de campanha eleitoral nas rádios de âmbito local.

Por Duarte Faria | 08:32

O Ministério da Administração Interna estima gastar 1,5 milhões de euros com os tempos de antena das eleições autárquicas, marcadas para 1 de outubro próximo, apurou o CM junto de fonte governamental.



O valor está em linha com o do último ato eleitoral autárquico, realizado a 29 de setembro de 2013.



A tabela de compensação para as estações de radiodifusão de âmbito local, pela emissão radiofónica dos tempos de antena, foi esta terça-feira promulgada em Diário da República e prevê o pagamento de "12,35 euros por minuto, incluindo os custos de acesso dos titulares de direito de antena aos meios técnicos para a realização das emissões". O valor foi estabelecido pela Comissão Arbitral e a portaria assinada pelo ministro da Cultura, com a tutela da comunicação social, Luís Castro Mendes.

Recorde-se que, ao contrário do que acontece nas presidenciais, legislativas e europeias, nas eleições autárquicas apenas as rádios de âmbito local têm espaços destinados à transmissão de espaços de campanha eleitoral. Assim, as candidaturas concorrentes à eleição de ambos os órgãos municipais [câmara e assembleia] "têm direito a tempo de antena nas emissões dos operadores radiofónicos com serviço de programas de âmbito local com sede na área territorial do respetivo município".



Os montantes previstos pelo Ministério da Administração Interna são destinados a rádios locais "com serviço de programas generalistas e temáticos informativos".