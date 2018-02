Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Torres em Carnaval milionário

Com o tema ‘Mares e Oceanos’, Torres espera milhares de pessoas para os cinco dias de verdadeira folia.

Por João Saramago | 09:02

Assumido como "o Carnaval mais português de Portugal", o Entrudo em Torres Vedras vive da paródia das matrafonas e da sátira política. Bruno Melo, escultor de figurões do Carnaval desde 1991, agradece a prestação dos políticos portugueses. "Felizmente, os nossos políticos dão-nos sempre muitas ideias."



A exemplo de anos anteriores, a organização espera que foliões e matrafonas arrastem uma multidão à cidade. Joana Carapeta, diretora de eventos da Promotorres, disse que "são esperadas cerca de 350 mil pessoas" durante os cinco dias de festa, que arranca sexta-feira e termina na terça-feira gorda.



Para fazer o Carnaval houve um investimento de 680 mil euros. A produção artística representa milhares de euros para a criação dos figurões. Bruno Melo explicou que cada figura "envolve um custo de 2500 euros". "É necessário recorrer a um processo de mão de obra especializada", disse.



Loures espera 150 mil foliões

‘Brinca na Folia’ é o tema do Carnaval de Loures, que vai contar, este ano, com cerca de 1500 figurantes e 15 carros alegóricos que vão desfilar pelas ruas da cidade. A animação começa no sábado, com o baile de apresentação dos reis do Carnaval. Os desfiles carnavalescos saem à rua no domingo e na terça-feira, pelas 14h30. A programação termina no dia 14, com o cortejo fúnebre de Enterro do Carnaval. "A entrada é livre e a diversão é garantida", disse ao CM João Silva, presidente da Associação do Carnaval de Loures, acrescentando que "são esperados 150 mil foliões".



Especial Carnaval na CMTV

A CMTV vai acompanhar em direto os festejos do carnaval, de norte a sul do país, com duas emissões especiais: No domingo, dia 11, a partir das 12h10, e na terça-feira de Carnaval, a partir das 14h57.