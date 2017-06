Tragédia em Pedrógão Grande é notícia internacional

CNN destaca "a maior tragédia de incêndios em Portugal"

A notícia do violento incêndio em Pedrógão Grande esteve em destaque no noticiário da manhã da CNN, que o descreveu como "a maior tragédia de incêndios em Portugal", referindo-se às dezenas de vítimas que "foram cercadas pelo fogo quando tentavam fugir".



BBC dá todas as atualização sobre tragédia em última hora

A cadeia britânica BBC tem estado a cobrir a tragédia em Pedrógão Grande nos noticiários de televisão e no site, mostrando imagens e atualizando a contagem de vítimas que não pára de aumentar. Escreve o órgão de comunicação inglês que o "fogo mortal fez 57 vítimas perto de Coimbra" e que "há vários bombeiros entres os mais de 50 feridos". A notícia foi manchete no site da BBC.



Le Monde explica "incêndio de uma violência sem precedentes"

O jornal francês Le Monde, na sua edição online noticia "uma noite de pesadelo" em Pedrógao Grande, adiantando que o fogo ainda esta ativo em duas frentes e que conta com centenas de bombeiros no combate às chamas

The Sun refere que Pedrógão Grande é destino popular para turistas britânicos

O diário inglês The Sun, na edição online, noticia um "fogo devastador que matou 43 pessoas e feriu pelo menos 59". Escreve o jornal que grande parte das vítimas foram encontradas dentro de carros, em Pedrógão Grande, "perto da Universidade de Coimbra", num destino turístico "muito procurado por turistas britânicos".

Telegraph descreve "ventos avassaladores que tiraram fogo do controlo dos bombeiros

Na edição online do diário inglês The Telegraph, é referido que "um incêndio na zona centro de Portugal matou pelo menos 25 pessoas, a maioria presa nas chamas". O jornal dá conta de que "o número de mortos irá aumentar".

Televisão pública irlandesa destaca "fogos violentos"

O canal de televisão pública irlandês, a RTE, tem em destaque na edição online os vários incêndios que assolaram Portugal este sábado, com especial nota para Pedrógão Grande, onde "fogos violentos espalharam-se por várias frentes e mataram pelo menos 43 pessoas".

Daily Mail conta que fogo deixou vítimas "incineradas nos carros"

A edição online do diário inglês Daily Mail da conta do "devastador incêndio florestal" que consumiu Pedrógão Grande, destacando o elevado número de mortos que ficaram "incinerados e presos nos carros".

Sky News noticia fogos "na área de Pedrógão Grande"

Para além de ter tido destaque no noticiário do Cana Sky News, no site da cadeia é descrito que "as chamas consumiram tudo entre duas localidades na área de Pedrógão Grande".

Pedrógão Grande é notícia na Índia

O diário indiano The Times of India cita fonte governamental portuguesa e adianta que foram mortas no incêndio "pelo menos 43 pessoas, a maioria queimadas nos seus carros".





ABC destaca "gigantesco fogo que destruiu vidas, casas e florestas"

A



cadeia norte-americana ABC dá conta do "devastador incêndio" em Pedrógão Grande, realçando que é a maior tragédia a acontecer em Portugal nos últimos anos.

