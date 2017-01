Treze meses depois ainda não há relatório

Gonçalo Reis e Nuno Artur Silva, presidente e administrador do Grupo RTP, e António Feijó, presidente do CGI





Além de Feijó, integram o CGI Álvaro Dâmaso, Ana Isabel Lourenço, Diogo Lucena, Manuel Pinto e Simonetta Luz Afonso.



Desde que tomou posse, em setembro de 2014, produziu apenas um relatório, relativo ao 1º semestre de 2015.



O CGI justificou ainda a demora na realização do estudo por ter sido necessário fazer "a avaliação do cumprimento do Contrato de Concessão, em função da Entidade Reguladora para a Comunicação Social não ter desenvolvido o processo em tempo útil". Ainda assim, o organismo, presidido pelo vice-reitor da Universidade de Lisboa António Feijó promete que o relatório relativo a 2015 será "tornado público brevemente".Além de Feijó, integram o CGI Álvaro Dâmaso, Ana Isabel Lourenço, Diogo Lucena, Manuel Pinto e Simonetta Luz Afonso.Desde que tomou posse, em setembro de 2014, produziu apenas um relatório, relativo ao 1º semestre de 2015.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Conselho Geral Independente (CGI) da RTP ainda não apresentou o relatório da atividade da empresa pública em 2015. Isto apesar de já terem passado 13 meses desde o fim do exercício.Questionado pelo, o diretor do secretariado técnico do CGI, Pedro Jorge Braumann, esclareceu que este atraso se deve ao facto de ainda não estar concluída "a versão final do estudo da [consultora] Deloitte" - encomendado a 30 de setembro do ano passado - documento que será fundamental para o organismo realizar o relatório.Este estudo, que tem como objetivo analisar e avaliar o cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e TV, deveria ter ficado concluído no prazo de 60 dias, ou seja, até 28 de novembro último. Assim indica o contrato assinado pela administração da RTP.