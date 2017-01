Trump abre guerra a Arnold Schwarzenneger

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou esta sexta-feira a recorrer à rede social Twitter para disparar sobre um novo alvo: o ator Arnold Schwarzenneger. Desta vez, o empresário abordou as baixas audiências do novo programa ‘O Aprendiz-Celebridades’, recentemente estreado nos Estados Unidos, e que tem Schwarzenneger como apresentador, para censurar o ator nascido na Áustria.



Trump é o criador e foi durante muitos anos apresentador do programa que agora critica.

"Olhem para as audiências do programa ‘O Aprendiz-Celebridades’. Schwarzenneger foi totalmente atirado ao lodo com tão baixas audiências. Basta recordar o que consegui na primeira temporada de o Aprendiz", escreveu o presidente eleito dos Estados Unidos no Twitter. Donald Trump, que ainda é o produtor executivo do programa, concluiu: "Mas também que importa. Ele (Schwarzenneger) apoiou John Kasich e Hillary Trump.





being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017





Arnold Schwarzennger não perdeu tempo a responder. Minutos depois, o ator usou também o Twitter para deseja "boa sorte" a Trump, dizendo esperar que o mesmo "trabalhe com tanta agressividade como presidente dos norte-americanos, como trabalhou no programa ‘O Aprendiz’"





I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017







O ator publicou também um vídeo em que aconselha o novo presidente pôr em prática as ideias de Abraham Lincoln: "Não somos inimigo, somos amigos. Somos todos americanos".





Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9 — Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017







