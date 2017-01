Trump chama "tarefeira de Hillary" à atriz Meryl Streep

Donald Trump recorreu esta segunda-feira ao twitter para responder aos ataques da atriz Meryl Streep na gala dos Globos de Ouro deste domingo.



"Meryl Streep, uma das atrizes mais sobrevalorizadas de Hollywood, não me conhece mas atacou-me ontem à noite nos Globos de Ouro. Ela é uma tarefeira da Hillary, que perdeu enormemente".



Entre várias outras críticas, na gala em que recebeu um prémio de carreira, Streep recordou o episódio em que Trump terá gozado com um repórter com deficiência, durante a campanha eleitoral.





"Foi aquele momento em que a pessoa que queria chegar à cadeira mais respeitada do nosso país imitou um repórter com deficiência. De algum modo, partiu-me o coração quando vi aquela cena, que não consigo tirar da minha cabeça".Sem nunca pronunciar o nome de Trump, Meryl atacou a personalidade do novo Presidente. "Este instinto de humilhar, quando é moldado por alguém na esfera pública por alguém poderoso desce até à vida de cada um. Porque, de algum modo, dá permissão a que outras pessoas o façam".Trump voltou a negar a cena em questão, que ocorreu em 2015. "Pela centésima vez, eu nunca 'gozei' com um repórter com deficiência (nunca o faria) mas simplesmente humilhei-o quando ele mudou totalmente uma história com 16 anos para me fazer ficar mal. Só mais media muito desonestos".Trump disse esta manhã ao New York Times que já esperava críticas da "Hollywood liberal".Streep foi a mais incisiva. "Vocês e todos nós nesta sala pertencemos verdadeiramente aos segmentos mais vilipendiados da sociedade norte-americana neste momento. Pensem nisso. Hollywood, estrangeiros e a imprensa", disse a atriz em tom de piada."Mas quem somos nós? E o que é Hollywood, de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Se corrêssemos com todos, não havia nada para ver, a não ser futebol e artes marciais, que não são bem artes", afirmou.