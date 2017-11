TVI acaba com 'Biggest Deal' e prepara 'Casa dos Segredos 7'

Programa apresentado por Teresa Guilherme chega ao fim este sábado.

O reality show apresentado por Teresa Guilherme chega ao fim este sábado, anunciou a TVI em comunicado. O fim antecipado de 'Biggest Deal' foi motivado pelas fracas audiências registadas ao longo das emissões, segundo conta o site N-TV.



Recorde-se que o formato é um original português e foi criado pela TVI e pela produtora Endemol. Registou as piores audiências na estreia de dia 1 de outubro e as seis galas emitidas não ultrapassaram, em média, os 550 mil espectadores. O programa chega agora ao fim, depois de sete galas.



A estação de Queluz anunciou ainda o regresso de 'Secret Story – Casa dos Segredos'. Os trabalhos de pré-produção começam já a partir da próxima semana e a nova edição deverá estrear no início do próximo ano.



Enquanto a 'Casa dos Segredos 7' não arranca, Teresa Guilherme vai reunir no TVI Reality, num programa diário, os concorrentes mais marcantes dos reality shows da estação para contar todos os segredos dos bastidores que nunca foram revelados.