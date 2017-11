Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI admite fracasso e cancela reality show ‘Biggest Deal’

Estação de Queluz de Baixo vai apostar numa nova temporada de ‘Casa dos Segredos’.

Por Duarte Faria | 09:21

Um mês e onze dias. Foi quanto durou ‘Biggest Deal’. O reality show que a TVI lançou a 1 de outubro (a grande aposta do canal para a reentré) teve vida curta por culpa das baixas audiências. Isso mesmo foi ontem admitido pela estação, que agendou para hoje à noite o fim do formato conduzido por Teresa Guilherme que desafiou celebridades a gerir negócios. A decisão já estava a ser pensada há alguns dias e não apanhou ninguém de surpresa, à exceção dos concorrentes que estão na casa da Venda do Pinheiro.



Em comunicado, a TVI referiu que os "resultados de audiência registados no TVI Reality acabaram por pesar na decisão" de cancelar o programa. Desde a estreia de ‘Biggest Deal’, o canal soma 0,39% de share, segundo a GfK, o que contrasta com os 0,61% registados durante a exibição do reality ‘Love on Top’.



Mas também na TVI, o reality show tem registado resultados aquém das expectativas: os diários somam apenas 291 500 telespectadores (15,1% de share) e as galas de sábado 547 800 telespectadores (17,9% de share).

Com o fim de ‘Biggest Deal’, a estação vai preparar uma nova edição de ‘Casa dos Segredos’. A 7ª temporada do reality show deverá estrear em janeiro e contar com apresentação de Teresa Guilherme, sabe o CM.



Até lá, a apresentadora vai conduzir um formato na TVI Reality que recorda os melhores momentos dos reality shows emitidos nos últimos anos. Contactados, TVI e Teresa Guilherme não quiseram comentar.