TVI contrata figuras políticas a peso de ouro

Ex-líder parlamentar do PSD troca Parlamento por comentários na TV, onde vai ganhar ordenado elevado.

Por Diana Ramos e Duarte Faria | 01:30

Luís Montenegro é o novo comentador político da TVI. Ao que o CM apurou junto de fontes próximas, o ex-líder parlamentar do PSD "assinou um contrato de vários anos" com o canal de Queluz de Baixo e vai receber "um ordenado elevado" para aparecer semanalmente em antena.



Montenegro vai, de resto, trocar o Parlamento, de onde sairá a 5 de abril, pela televisão. Para já, o antigo dirigente social-democrata protagoniza um debate todas as semanas com Ana Catarina Mendes, deputada e secretária-geral adjunta do PS.



De resto, o CM sabe que a TVI acumula figuras políticas pagas a peso de ouro para fazer comentários, como Manuela Ferreira Leite, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira, João Cravinho ou José Luís Arnaut.



Os valores, em alguns casos, chegam a ser superiores ao salário de deputado: 3624 euros, mais despesas de representação, que, no caso dos presidentes dos grupos parlamentares, ultrapassam os 700 euros mensais.



No entanto, o recorde de comentador mais bem pago continua a pertencer a Marcelo Rebelo de Sousa. Antes de ser Presidente da República, recebia cerca de 10 mil euros mensais para comentar aos domingos à noite na TVI os temas da atualidade.



Na SIC, Marques Mendes, apurou o CM, continua a ser o comentador mais bem pago (tem um programa em nome próprio aos domingos à noite).



Já a RTP anunciou, em 2015, pela voz do presidente da administração, Gonçalo Reis, que passaria a adotar uma política de "não pagar a políticos no ativo".