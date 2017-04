TVI defende Fátima Lopes

A TVI saiu em defesa de Fátima Lopes e de ‘Let’s Dance’, formato emitido nas noites de sábado cujos resultados têm ficado abaixo dos seus antecessores. "Em seis das oito galas, os portugueses deram a liderança a Fátima Lopes", escreve a estação de Queluz de Baixo em comunicado, acrescentando que desde o início das suas emissões o programa tem um share médio de 23,1%, mais do que o registado pela SIC no mesmo horário (22%) e do que a RTP 1 (8,2%).



A emissão deste sábado terá Virgul como convidado especial, mas a grande novidade será o regresso de todos os bailarinos já expulsos, que vão lutar por uma oportunidade de regressar à competição. Desta feita, as decisões estão entregues apenas aos telespectadores, que vão votar para definir quem volta ao programa

