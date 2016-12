TVI emite última cena de Nicolau Breyner

Fora da TV, fica por estrear um projeto em que o ator, que morreu aos 75 anos, esteve envolvido: o filme ‘Expatriate’, rodado entre Cascais, Serpa (de onde Nicolau era natural) e os EUA. Deu vida ao Tio Nico. A Portugal falta ainda chegar ‘Stefan Zweig: Farewell to Europe’, produção alemã, gravada em S. Tomé, na qual o ator entrou.

O que achou desta notícia?







53.8% Muito insatisfeito

53.8% 7.7%

7.7%



38.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







53.8% Muito insatisfeito

53.8% 7.7%

7.7%



38.5% Muito satisfeito Outras 13 pessoas também já deram o seu contributo pub

A última cena de Nicolau Breyner em televisão é hoje emitida pela TVI. A estação de Queluz de Baixo transmite, a partir das 21h42, o derradeiro episódio do ator em ‘A Impostora’, novela que estava a gravar aquando da sua morte, a 14 de março último.Edmundo Gaspar, que o ator interpretou nesta produção, terá um final trágico. A personagem morre subitamente, o que vai abalar a vida do núcleo em que estava inserida. A cena da morte só foi gravada em agosto, seis meses após a partida de Nicolau. A TVI preparou ainda a exibição de uma homenagem ao ator – que marcou gerações no teatro, no cinema e na televisão e que foi um dos pioneiros das telenovelas portuguesas. Recorde-se que a personagem de Nicolau Breyner em ‘A Impostora’ foi um pedido expresso do ator ao argumentista António Barreira."O Nicolau estava a desempenhar um papel de pobre, como ele me tinha pedido numa conversa que havíamos tido. Fez vários trabalhos meus e disse- -me: ‘Estou sempre a fazer de rico, põe-me lá a fazer de pobre’", referiu o autor da TVI, canal no qual Nicolau Breyner fez os seus últimos trabalhos.