José Alberto Carvalho recebe todos os meses perto de 30 mil euros

Presidente do Comité Editorial do canal de Queluz de Baixo criou sociedade em nome próprio e é através dela que recebe salário do canal.

01:30

José Alberto Carvalho já não faz parte dos quadros da TVI, apurou o CM. O presidente do Comité Editorial mantém um vínculo à estação de Queluz de Baixo, mas através de uma empresa que o próprio criou em 2016. Uma mudança que lhe terá permitido, inclusive, ver os seus rendimentos serem aumentados. O jornalista, de 50 anos, receberá atualmente perto de 30 mil euros mensais.



Contactada pelo CM, fonte oficial da TVI recusou falar sobre o tema, alegando que a estação "não tem por hábito fazer comentários sobre questões contratuais dos seus colaboradores ou das empresas e entidades com as quais mantém ligação". José Alberto Carvalho também não se quis pronunciar sobre a sua situação laboral.



Constituída em outubro de 2016, a sociedade de José Alberto Carvalho tem por objetivo a prestação de "serviços de formação profissional e consultoria nas áreas de jornalismo e comunicação audiovisual; prestação de serviços na área de estudos e conceção de operações de comunicação e imagem interna e externa a empresas e instituições; outras atividades dos serviços de informação; prestação de serviços de comunicação e imagem, assessoria de imprensa, organização de eventos e seminários, relações públicas e produção de conteúdos escritos, audiovisuais e internet; conselho em comunicação pública, produções gráficas e audiovisuais, comunicação digital e conteúdos empresariais", pode ler-se na descrição publicada no Portal da Justiça.



De acordo com a informação prestada pela mesma plataforma, em janeiro do ano passado a mesma empresa foi alvo de um aumento de capital e passou a ser detida em 30% pela filha mais velha do jornalista da TVI, Rita, fruto da relação com a também jornalista Sofia Pinto Coelho.



Além de presidente do Comité Editorial da TVI, José Alberto Carvalho é pivô do canal de Queluz de Baixo.



PORMENORES

Assume novo cargo

Em janeiro de 2015, José Alberto Carvalho deixou de ser diretor de informação da TVI (função que desde então é exercida por Sérgio Figueiredo) e passou a ser presidente do Comité Editorial do canal, um cargo que até então não existia na estrutura da estação da Media Capital.



Saiu da RTP para a TVI

Após passar pela SIC e RTP, onde foi diretor de informação até à sua saída, José Alberto Carvalho mudou-se, em 2011, para a TVI, ocupando o mesmo cargo que tinha na estação pública. Judite Sousa também o acompanhou nesta mudança.