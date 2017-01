TVI vai pagar menos à MEO para estar na TDT

Depois de ter fechado um novo acordo com a RTP no final do ano passado, a MEO e a TVI chegaram a um entendimento para rever o preço que o canal de Queluz paga para estar na Televisão Digital Terrestre (TDT), cuja rede é gerida pela MEO.

A informação foi confirmada ao CM pelas duas empresas.

"MEO e TVI chegaram a acordo, no que diz respeito à redução dos preços a praticar no contrato relativo aos serviços de radiodifusão televisiva digital terrestre", diz ao CM fonte oficial da TVI, acrescentando que para a estação é "essencial o respeito pelo princípio de não discriminação dos preços" na TDT.

"Tendo em conta as alterações no espaço ocupado por cada operador na TDT, foi possível fazer refletir nos preços praticados no âmbito do contrato TDT os ganhos de eficiência que resultaram da otimização do espetro utilizado", acrescenta a MEO.

Nenhuma das empresas fala dos valores que agora vão ser praticados, a mesma posição assumida pela RTP. Recorde-se que antes da entrada da RTP 3 e da RTP Memória na TDT, o presidente da empresa pública, Gonçalo Reis, apenas afirmou que "o custo unitário de distribuição por canal vai sofrer uma redução significativa". Contudo, como a RTP passou a ter quatro canais em sinal aberto "há um encargo líquido" para a empresa. Antes deste acordo, a RTP pagava 7 milhões de euros por ano para ter a RTP 1 e a RTP 2 na TDT - 3,5 milhões por canal. Com os novos canais, pagará mais do que esses 7 milhões, mas não o dobro do valor.

O CM sabe ainda que neste momento prosseguem as negociações entre a SIC e a MEO.

