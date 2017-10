Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TVI24 ignora António Costa na tomada de posse dos novos ministros

Jornalista que comentava cerimónia afirmou que primeiro-ministro não estava presente.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:51

As redes sociais ficaram em polvorosa este sábado, devido à emissão da TVI24 da tomada de posse dos novos ministros Adjunto e da Administração Interna do Governo. E tudo porque o repórter de imagem do canal não acompanhou a entrada do primeiro-ministro na sala, que vinha imediatamente a seguir ao Presidente da República e ao presidente da Assembleia da República.



A jornalista que comentava a cerimónia numa outra sala afirmou que António Costa não estava presente, informação confirmada em rodapé na transmissão.



Contactada a TVI para comentar a situação, o canal não respondeu até à noite de domingo.