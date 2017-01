Twin Peaks já tem data de regresso

O novo Twin Peaks contará com parte do elenco original





Muito pouco sobre o enredo é conhecido neste momento, mas os criadores David Lynch e Mark Frost já revelaram o regresso de alguns rostos conhecidos, como Kyle MacLachlan, no papel de agente Dale Cooper, ou do compositor da série, Angelo Badalamenti.O novo Twin Peaks contará ainda com nomes como Trent Reznor, Michael Cera, Naomi Watts e Monica Bellucci.

A série "Twin Peaks", de David Lynch, tem oficialmente data de regresso prevista para 21 de maio e contará com parte do elenco original, avançou o presidente da cadeia de televisão Showtime, David Nevins.O responsável adiantou ainda que a terceira temporada da série contará com 18 episódios, o primeiro dos quais será um especial com duração de duas horas, acrescentando que esta série foi criada para ser "um evento fechado e único"."Vimos tudo. David Lynch é um dos grandes realizadores da minha vida. Acho que isto é a sua versão de heroína pura e eu estou excitado por a lançar", disse David Nevins.