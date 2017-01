"Um encontro com o Destino" nomeado para 'Óscares' canadianos

Foi realizado por John L'Exuyer, e tem no elenco a atriz luso-canadiana Jeannette Sousa e Ryan Scott, que são também argumentistas. Participam ainda os atores portugueses Joaquim de Almeida e a cantora lusodescendente Nelly Furtado.



"Estou tão contente para anunciar que 'Um Encontro com o Destino' foi nomeado para os CSA - Prémios Canadianos de Cinema (galardões equivalentes aos Óscares)", escreveu Jeannette Sousa, numa publicação da rede social Facebook.



A atriz filha de emigrantes de Rabo de Peixe (Açores) e de Viseu deu ainda os parabéns a Daniel Stimac "um compositor extremamente talentoso".



Os 'Canadian Screen Awards' de 2017 são organizados pela Academia Canadiana de Cinema e Televisão, terão como apresentador Howie Mandel e serão transmitidos pela CBC-TV, no dia 12 de março.



O filme "Um Encontro com o Destino", que retrata uma história de amor na comunidade portuguesa, foi nomeado para os Canadian Screen Awards (CSA), os prémios do cinema canadiano, na categoria de Melhor Música Original, anunciou a organização."Um Encontro com o Destino (A Date With Miss Fortune, em inglês)" foi nomeado para a categoria de Melhor Música Original com o tema de Daniel Stimac 'Almost Had It All', competindo com outras quatro músicas, também candidatas ao galardão, referiu a organização, em comunicado divulgado na quarta-feira.O filme retrata uma história de amor na comunidade portuguesa no Canadá, que, "apesar das dificuldades, supera todos os obstáculos e todas as barreiras interculturais".