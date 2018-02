Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Uma dezena de remakes que têm tudo para atrair o público

Cada vez mais, as cadeias de televisão norte-americanas apostam nos remakes para garantir as audiências. Depois do sucesso das novas versões de ‘MacGyver’ e ‘Roseanne’, está a ser preparado o regresso de uma dezena de séries que fizeram sucesso no passado.



É o caso de ‘Os Anjos de Charlie’ (1976), com Jaclyn Smith, Kate Jackson e Farrah Fawcett; ‘Cagney & Lacey’ (1982), com Sharon Gless e Tyne Daly, e ‘As Feiticeiras’ (1998), com Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty.



Estão ainda a ser desenvolvidos remakes de ‘Perry Mason’, ‘Adultos à Força’, ‘Starsky & Hutch’, ‘Magnum, P.I.’, ‘Roswell’, ‘The L Word’ e ‘Miami Vice’.