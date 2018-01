Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaz Tomé em dúvida na nova administração da RTP

Gonçalo Reis e Nuno Artur Silva serão reconduzidos. Administradora financeira deverá ficar de fora.

Por Duarte Faria | 08:49

O mandato do atual conselho de administração da RTP termina dentro de três semanas. Até ao início de fevereiro, o Conselho Geral Independente (CGI), ao qual cabe supervisionar a atividade do grupo público de rádio e televisão, e nomear a administração, deverá indicar os nomes que vão integrar o conselho nos próximos três anos.



Ao que o CM apurou junto de fontes próximas do processo, Gonçalo Reis (presidente) e Nuno Artur Silva (administrador com o pelouro dos conteúdos) deverão ser reconduzidos nas atuais funções. Em dúvida está a continuação da administradora financeira Cristina Vaz Tomé.



O mais certo, sabe o CM, é que a gestora não integre mesmo a próxima administração, que se manterá em funções até 2021. De resto, o nome do administrador com o pelouro financeiro é o único que precisa de aprovação do Governo, através do Ministério das Finanças.



O CM sabe ainda que, esta semana, o CGI reuniu-se nas instalações da RTP, em Lisboa - já com a presença nos novos membros, nomeados em novembro no ano passado: o professor catedrático José Carlos Vieira de Andrade, a presidente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, e o diplomata Francisco Seixas da Costa.



A futura administração da RTP terá sido um dos temas em cima da mesa. Contactada, fonte oficial do organismo não se pronunciou até ao fecho da edição. O Ministério das Finanças não comentou.