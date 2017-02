‘Vice’ da ERC acusado de pressionar jornalista

CM, Arons de Carvalho, atual vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), garantiu não ter memória do caso. "Isso passou-se há mais de 20 anos, não me lembro de nada e mesmo que me tenha enviado uma carta foi há mais de 20 anos, não me recordo mesmo", sublinhou.



A história já tem mais de vinte anos, mas só esta semana o jornalista José António Cerejo, agora aposentado, decidiu torná-la pública, "para mostrar como os políticos usam o acesso às direções dos meios de comunicação social para pressionar os repórteres".Na época dos factos relatados por Cerejo, então ao serviço do ‘Público’, Arons de Carvalho, à data vice-presidente da bancada parlamentar do PS, terá ligado ao diretor do jornal para acusar o jornalista de "estar empenhado, nas páginas do jornal, numa campanha pessoal contra a presidente da Câmara de Sintra, a sua correligionária Edite Estrela". "Pessoal, dizia ele, porque a câmara me teria embargado umas obras ilegais no concelho", recordou Cerejo em conversa com o CM."O diretor do jornal contou-me o sucedido e eu mostrei todas as licenças que tinha da câmara e enviei uma carta em que anexava cópias dessas licenças a Arons de Carvalho", adianta o jornalista, que decidiu partilhar esta história agora que está reformado em forma de denúncia de "um comportamento típico e não raro dos políticos em Portugal nas relações com a imprensa".