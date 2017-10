Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória portuguesa bate recorde de audiências

Qualificação de Portugal para o Mundial de 2018, frente à Suíça, tornou-se no programa mais visto do ano futebol.

Por Duarte Faria | 08:25

O Portugal-Suíça (2-0) da passada terça-feira, que permitiu à seleção das quinas alcançar o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia, tornou-se no programa de televisão mais visto do ano.



Emitido pela RTP 1, o jogo foi acompanhado por uma média de 2 427 470 telespectadores, de acordo com os dados da GfK, a que corresponde um share médio de 51,5%. Ou seja, em cada 100 telespectadores mais de 51 estavam sintonizados àquela hora na emissão da televisão pública.



De resto, e tal como é habitual, o futebol domina a tabela dos programas mais vistos de 2017. Em 2º lugar surge o Portugal-Chile, da Taça das Confederações (RTP 1), com 2 390 420 telespectadores (57,4% de share) e em 3º o Portugal-Hungria, de qualificação para o Mundial de 2018 (RTP 1), com 2 353 120 telespectadores (49,5% de share).



Na 4ª posição encontra-se o Benfica-B. Dortmund, da Liga dos Campeões (RTP 1, 2 157 430 telespectadores e 45,9% de share) e na 5ª o jogo de preparação Portugal-Suécia, emitido na TVI, com 2 134 250 telespectadores (46,9% de share).



Apenas chegando ao 7º lugar se encontra um programa não desportivo: ‘Pesadelo na Cozinha’, da TVI, que num episódio emitido a 4 de junho registou uma audiência média de 1 866 180 telespectadores (40,5% de share).



Entre os 20 mais vistos encontram-se ainda episódios das novelas ‘Ouro Verde’ e ‘A Herdeira’, da estação de Queluz de Baixo.