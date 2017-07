Voz do sapo Cocas, dos Marretas, muda ao fim de 27 anos

Steve Whitmire assumiu a personagem após a morte de Jim Henson, em 1990.

Por José Carlos Marques | 11.07.17

Matt Vogel, que há muito trabalha como operador dos bonecos, já vai gravar o programa que vai passar na próxima semana na televisão americana.



Recorde Jim Henson a fazer de Cocas no programa de Arsenio All:







E o sapo na voz de Steve Whitmire







Uma das vozes mais icónicas da televisão vai mudar pela segunda vez. O Sapo Cocas, (Kermit the Frog) vai deixar de ser vocalizada por Steve Whitmire, o homem que assumiu a personagem após a morte de Jim Henson, em 1990.Whitmire, de 57 anos, trabalha com os Marretas, uma criação de Henson que remonta a 1955, desde o ano de 1978, mas só começou a dar voz ao Cocas em 1990. Foi o próprio filho de Henson, Brian, quem o escolheu como sucessor do pai na principal personagem do programa que diverte o mundo há muitas gerações.As razões da saída de Steve Whitmire não foram explicadas, mas já há um sucessor.