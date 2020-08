Odemira recebe exposição itinerante "Bem-Vinda Sejas Amália"

A exposição itinerante sobre a vida de Amália Rodrigues vai ser apresentada, entre 01 e 25 de setembro, no Brejão, refúgio da fadista no concelho de Odemira, distrito de Beja, numa iniciativa da Fundação Amália.A exposição "Bem-vinda sejas Amália", criada no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, que contam com o patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revela "algumas das facetas" da fadista através de fotografias, esculturas e registos audiovisuais. A iniciativa, que tem como parceiros o município de Odemira e os apoios da Junta de Freguesia de São Teotónio e do Centro Cultural do Brejão, "assume-se como uma tournée de Amália por todo o país" e pretende "manter viva a memória desta artista que é um símbolo da cultura nacional, ao aproximar e levar Amália até às pessoas".De acordo com a Câmara Municipal de Odemira, em comunicado, a exposição estará patente de 01 a 25 de setembro no Centro Sócio Cultural do Brejão, entre as 14.30 horas e 19.30 horas, exceto às quartas-feiras. "A localidade do Brejão tem uma forte ligação com a fadista, que aí passava grandes temporadas na sua casa de férias. Amália Rodrigues sempre manteve uma relação próxima com o concelho de Odemira, sendo muito acarinhada pela população" deste concelho do litoral alentejano.